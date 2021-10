Compulsion Games donne enfin des nouvelles Compulsion Games donne enfin des nouvelles

Trois ans après la sortie de We Happy Few et deux ans après la fin du suivi, nous sommes toujours en attente concrète du prochain projet de Compulsion Games dont la représentante Naila Hadjas a néanmoins souhaité donner quelques nouvelles auprès du site Xbox Squad, que l'on peut résumer comme suit :



- Microsoft (qui a racheté le studio en 2018) leur a laissé tout le temps nécessaire et le studio a doublé ses effectifs.

- Vu les sous-entendus, on file sans surprise vers une nouvelle licence.

- La pré-prod a démarré juste après le lancement de We Happy Few et le chantier est actuellement en full-prod.

- Ce sera un jeu pleinement narratif, totalement solo et à la troisième personne.

- Contrairement au pré-cité, il n'y aura probablement pas de phase Early Access.



Et c'est malheureusement tout mais vu l'avancée du projet, l'annonce concrète peut désormais tomber un peu n'importe quand (Game Awards ?). Patience donc.