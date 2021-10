Demon Slayer : précision sur l'arrivée des deux premiers personnages DLC (gratuits) Demon Slayer : précision sur l'arrivée des deux premiers personnages DLC (gratuits)

Dans la dernière édition du Weekly Jump, CyberConnect2 a précisé que le premier pack DLC de Demon Slayer : The Hinokami Chronicles sera en ligne pour la fin du mois, voire début novembre dans le pire des cas. Ce pack inclura Akaza et et Rui en personnages jouables, et deux autres packs sont déjà programmés à une date encore inconnue, tous gratuits.



Le jeu lui-même arrivera demain sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.