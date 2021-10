GTA Trilogy : coup de balais sur les Stores avant l'arrivée de la Definitive Edition GTA Trilogy : coup de balais sur les Stores avant l'arrivée de la Definitive Edition

C'est enfin officiel depuis quelques jours : Rockstar compte prochainement sortir une « Definitive Edition » de la Grand Theft Auto Trilogy, regroupant pas les trois monuments de l'ère 128 bits et comme cela arrive parfois (sans trop de raison d'ailleurs), l'éditeur en profitera pour faire un petit coup de balais.



Concrètement dès cette semaine et peut-être même dès aujourd'hui (le 11 octobre) sur certains stores, toutes les anciennes versions de GTA III, Vice City et San Andreas vont être dégagées des boutiques en ligne, donc aussi bien PC que PlayStation, et même Xbox qui avait l'honneur sur 360 d'être la première à proposer une réédition des aventures mouvementées de Carl Johnson.



Tout cela va dégager, remplacé par la « Definitive Edition » dont on continue d'attendre de voir la couleur et si nous y retrouverons d'ailleurs toutes les musiques (surtout pour Vice City, les vrais savent).