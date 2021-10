Compositeur légendaire de la saga Dragon Quest, Koichi Sugiyama est décédé

devait marquer un renouveau pour la série et quel que soit le résultat que l'on découvrir en temps voulu, ce prochain épisode marquera dans tous les cas une nouvelle ère, celle d'un nouveau compositeur pour la série : Koichi Sugiyama est décédé à l'âge de 90 ans, lui qui faisait partie du trio de tête de la franchise depuis ses débuts en 1986 aux cotés de Yuji Horii et Akira Toriyama.Auteur d'un Main Theme qui fait partie des plus connus de l'histoire du jeu vidéo, jusqu'à avoir été exploité durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, le compositeur a donc dépose sa baguette, laissant derrière lui plus de 500 morceaux pour la franchise de Square Enix, et accessoirement quelques polémiques de taille sur ses prises de position politique et sociale.