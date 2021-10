The Ascent : Neon Giant laisse l'espoir d'une future version PlayStation 5

Toujours en train de corriger le tir avecà coups de nombreuses MAJ (dont encore une dernièrement pour améliorer les performances PC et éliminer quelques bugs), la petite équipe de Neon Giant a répondu aux interrogations de quelques fans concernant la possible arrivée du titre sur PlayStation 5 (et PS4 éventuellement).Et visiblement, il y a bon espoir car s'il n'y a, le studio déclare être parfaitement au courant de la demande et invite à suivre le compte Twitter pour de prochaines informations.Les intéressés leur demanderont de prendre leur temps pour bien faire les choses puisque plusieurs mises à jour sont encore prévues, jusqu'à l'année prochaine.