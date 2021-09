Earth Defense Force 6 : les supports confirmés

D3 Publisher mène sa communication un peu comme il le souhaite et alors queest toujours censé sortir cette année au Japon (on dit bien « censé » car on commence à avoir des doutes là), l'éditeur a attendu le dernier moment pour en confirmer les supports, sans aucune surprise d'ailleurs : ce sera bien le combo PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui nous arrange clairement dans le deuxième cas pour espérer un frame-rate digne.Et c'est tout. On vous remet l'unique BA disponible qui malgré sa taille n'apporte pas grand-chose en terme de nouveautés hormis un nouveau design pour les quatre classes (toujours les mêmes) et au moins une nouvelle race ennemie.