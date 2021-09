Une zone Donkey Kong pour le Super Nintendo World, et un point sur les ventes de la série Une zone Donkey Kong pour le Super Nintendo World, et un point sur les ventes de la série

On imagine que vu le contexte sanitaire encore actif (et également la thune requise pour s'y rendre), la majorité d'entre vous n'ont pas encore pu visiter la zone « Super Nintendo World » du parc Universal Studios Japan, mais sachez tout de même que le succès étant visiblement présent, Nintendo et Universal prévoient déjà d'agrandir drastiquement la zone (d'environ 70 % tout de même) avec la création d'un espace spécialement dédié à l'univers de Donkey Kong, avec de nouvelles expériences interactives, des produits dérivés (surprenant…) et, car c'est parfaitement dans le thème pour le coup, des montagnes russes.



Il faudra en revanche attendre 2024 pour découvrir tout cela, au pire en vidéo pour les moins chanceux, et en attendant, Nintendo profite de l'occasion pour indiquer dans le communiqué que la franchise Donkey Kong a dépassé les 65 millions de ventes depuis ses débuts jusqu'en mars 2021. C'est bien mais on aimerait bien un nouvel épisode vu que le dernier en date (hors portage) va bientôt avoir 8 ans...