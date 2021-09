Avengers : Crystal Dynamics rassure sur le contenu du futur DLC Spider-Man Avengers : Crystal Dynamics rassure sur le contenu du futur DLC Spider-Man

Certains pouvaient craindre que l'arrivée du personnage Spider-Man dans Marvel's Avengers se ferait de manière simpliste (faute d'informations il faut dire…), donc en bref simplement le personnage à ajouter au casting pour s'amuser directement sur le contenu existant.



Crystal Dynamics a donc préféré rassurer sur le Discord officiel du jeu en spécifiant que malgré le statut d'exclusivité (seuls les joueurs PlayStation y auront droit, quitte à faire râler joueurs PC et Xbox), le DLC sera bien une extension comme pour Hawkeye et Black Panther, donc avec ce qu'il faut de cinématiques, une histoire à suivre et donc probablement son propre biome et un ou plusieurs boss.



Reste à attendre la présentation de tout cela car c'est tout de même censé sortir en fin d'année, pendant qu'on reste dans le flou sur le suivi 2022 (aucun teaser concernant d'autres personnages), et que pour l'heure, la seule assurance sur l'avenir de Crystal Dynamics, c'est son implication directe dans le reboot de Perfect Dark aux cotés de The Initiative.