Kiichiro Urata, l'homme qui fera lien entre PlayStation et les partenaires coté Japon & Asie

Répondant fermement à ceux qui craignaient un problème relationnel entre Sony et les tiers japonais depuis la restructuration massive de Sony Japan Studios, le constructeur/éditeur annonce avoir recruté et directement nommé Kiichiro Urata au poste de vice-président et chef du département qui fera lien avec les partenaires locaux, et même de l'Asie en général (il faut reconnaître que les productions chinoises et coréennes commencent à prendre de plus en plus de poids).L'homme est loin d'être un parfait inconnu dans le secteur, lui qui a œuvré aussi bien chez la marque Xbox de ses débuts jusqu'au milieu de l'ère 360, avant de passer chez Capcom durant 10 ans pour des résultats on ne peut plus excellents malgré quelques couacs, comme la fermeture de la branche Vancouver après l'échec deDe quoi rassurer, même si Sony a déjà prouvé garder des liens étroits avec certains poids lourds de l'industrie japonaise, notamment Square Enix avec les exclusivités (temporaires ou non) deet on peut déjà parier