343i dément l'arrivée de Halo 5 sur PC

Un leak de la base de données de Nvidia GeForce Now a laissé entendre l'apparition de nombreux titres sur PC (et c'est peu de le dire), dont un paquet de fantasmes du genre Final Fantasy IX Remake et Chrono Cross Remaster, d'autres potentiellement obvious comme un nouveau Monster Hunter et Kingdom Hearts IV, et enfin des choses qui tiendraient presque de la logique, dont parmi eux Halo 5 Guardians.



Pris de court, Nvidia a tenu à indiquer que la liste était d'ordre spéculative en vue de tests et qu'il ne fallait aucunement en tirer des conclusions, preuve aujourd'hui même quand 343 Industries vient indiquer clairement qu'il n'y avait absolument aucun plan pour sortir Halo 5 sur PC, pour la bonne et simple raison que le studio et ses partenaires sont aujourd'hui bien trop occupés sur le suivi de la Master Chief Collection et bien entendu ce qui se prépare autour de Halo Infinite.



Donc vous l'avez compris, si même Halo 5 Guardians est un fake dans cette liste, commencez pas à attendre un remake de Final Fantasy IX ou même une version PC de Bayonetta 3. Déjà que la version Switch hein...