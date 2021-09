Vers un retour de l'Unreal Engine (5) pour le prochain épisode de la saga Mass Effect Vers un retour de l'Unreal Engine (5) pour le prochain épisode de la saga Mass Effect

Initialement conçu sous Unreal Engine, la saga Mass Effect a transité comme la plupart des licences EA old-gen vers le Frosbite, forcément plus économique puisqu'il s'agit du moteur maison de l'éditeur, mais causant de nombreux couacs particulièrement par le fait que les outils de DICE n'étaient pas toujours bien conçu sur certains types de jeu.



D'où le drame Mass Effect Andromeda et ses visages de l'angoisse à la sortie, ou alors la ville de Anthem qui semblait incroyablement morte, ou en tout cas moins vivante que ce que l'on voyait pourtant sur la précédente génération (PS3/360).



Et le leçon semble avoir été entendue de la bonne oreille puisque VentureBeat a découvert quelques offres d'emploi autour du futur de Mass Effect avec une expérience requise sur l'Unreal Engine. Et vu le timing, autant dire l'Unreal Engine 5 tant nous ne sommes pas prêt d'en voir la couleur, déjà que Bioware a un mal fou à accoucher de son Dragon Age 4.