Marvel's Avengers : prochain RDV le 8 septembre

résiste au temps et Crystal Dynamics place un nouveau rendez-vous dans le calendrier : le 8 septembre sera publié une MAJ de la feuille de route pour dévoiler en détails tout ce que l'on devra attendre niveau event et ajouts d'ici la fin de l'année.Et là, on ne peut forcément s'empêcher d'imaginer à un point survu que l'extension était encore il y a peu signée pour décembre au plus tard, surtout qu'une confirmation « teaser » tomberait bien juste avant une éventuelle présentation lors du PlayStation Showcase qui se tiendra le lendemain.En attendant de voir tout cela la semaine prochaine, l'éditeur fête les 1 an du jeu avec un pack d'items gratuits (voir ci-dessous), ce qui n'est pas démentiel mais bon.