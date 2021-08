Kingdoms of Amalur : 9 ans après, les développeurs ont enfin reçu leur dernier chèque de paye Kingdoms of Amalur : 9 ans après, les développeurs ont enfin reçu leur dernier chèque de paye

Petite anecdote du jour venue de Bloomberg via Eurogamer : apprenez que le personnel de 38 Studios (Kingdoms of Amalur) vient de recevoir son dernier chèque de paye… 9 ans après la fermeture du studio. Une longue bataille juridique auprès de l'état de Delaware, malheureusement davantage pour la forme que pour l'argent lui-même : le personnel basé (à l'époque) au Rhode Island n'a eu que 14 % de ses revenus, et celui du Mayland seulement 20 %. Ah et encore, les chèques ont tous été envoyés aux adresses d'origine des employés et vous vous doutez bien qu'en 9 ans, un paquet ont fait leurs valises...



Bref, cela met en tout cas fin à ce drôle de chantier, à l'époque édité par Electronic Arts, pour un résultat sympathique mais des ventes moyennes, empêchant 38 Studios de pouvoir rembourser l'investissement de l'état du Rhode Island et causant la fermeture du studio.



THQ Nordic a depuis récupéré la licence et a proposé un remaster sur PC, PS4, One et Switch, avec la promesse d'une extension inédite cette année pour relancer la franchise.