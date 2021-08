Doom Slayers Collection repéré sur Switch Doom Slayers Collection repéré sur Switch

L'annonce aura peut-être lieu cette semaine à l'occasion de la QuakeCon mais sachez, pour ceux que ça intéresse, que la Doom Slayers Collection va visiblement arriver aussi sur Switch (déjà dispo sur PS4/One), avec une sortie prévue en boîte le 2 septembre prochain pour 49,99€, et incluant :



- Doom

- Doom II

- Doom 3

- Doom 64

- Doom (2016)



Par contre, à moins d'un énorme miracle, on devrait avoir affaire à la même chose que chez la concurrence, à savoir uniquement le Doom 2016 en réellement physique (et encore, peut-être que le solo) et tout le reste sur un code de téléchargement.