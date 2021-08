Biomutant est on ne peut plus rentable Biomutant est on ne peut plus rentable

Encore une fois, la volonté de miser sur le marché du AA s'avère payante pour Embracer Groupe, et même plus : avec 1 million de ventes en l'espace d'une semaine, Biomutant a non seulement atteint le seuil de rentabilité, mais il a également permis de rembourser la totalité des coûts marketing ainsi que le rachat du studio en novembre dernier. Tranquille quoi.



Embracer qui est toujours sur un petit nuage en se félicitant aussi de l'audience de Valheim (1,1 million de ventes au dernier trimestre, pour 8 millions au total) et profite de son pognon pour racheter trois studios de plus : Demiurge Studios, Fractured Byte et SmartPhone Labs.



Point commun entre les trois : une certaine spécialisation dans l'univers du mobile et des partenariats avec des tiers, notamment pour des portages Switch (World War Z, Borderlands…).