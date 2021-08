Castlevania : Grimoire of Souls sur l'Apple Arcade Castlevania : Grimoire of Souls sur l'Apple Arcade

A défaut d'un nouvel épisode bien ambitieux pour le monde des consoles, peut-être, je dis bien « peut-être », seriez-vous heureux d'apprendre que l'oublié Castlevania : Grimoire of Souls va finalement faire son retour prochain après la fermeture de ses serveurs en septembre 2020.



F2P de base n'ayant pas intéressé suffisamment de monde pour pousser Konami à l'enterrer dès son premier anniversaire, le titre va donc ressusciter mais cette fois directement sur le service Apple Arcade, ce qui signifie donc un jeu complet sans micro-transactions, avec ses 60 niveaux et sa brouette de personnages tirés de toute la franchise.



La sortie est programmée pour « bientôt » et comme de coutume, on peut se demander si l'éditeur ne fera pas ensuite comme d'autres, à savoir tenter une exportation sur consoles. Au hasard la Switch.