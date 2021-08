Dead Space Remake : entre suppressions, ajouts inédits, et perspective d'une sortie pour la fin 2022

Dans le cadre d'une interview maison (plus pratique pour éviter les questions qui fâchent), les têtes pensantes derrière le futur remake deont indiqué avoir eu entre les mains la totalité des documents du jeu original, pondu à l'époque par un certain Visceral dont nous avons ironiquement vu la fermeture du studio avant même la résurrection de leur propre licence.On y apprend d'ailleurs qu'on parle bien d'un remake brut, et non de ce que l'on appelle un « remake graphique », ce qui signifie que si la vision d'origine sera bien présente, quelques modifications seront présentes, jusqu'à la suppression de certains passages qui « ne fonctionnent pas », ou en tout cas ne fonctionneraient plus aujourd'hui pour garantir un meilleur rythme et la volonté d'une structure sans la moindre transition. Pensez « plan séquence » donc, un peu comme le dernierqui avait surpris du monde sur ce point.Inversement, au-delà de la refonte graphique total sous Frosbite Engine, nous aurons droit à de l'inédit et pas seulement une meilleure gestion des démembrements (grand délire de la licence) mais aussi des zones inédites et de nouvelles pièces d'équipement, ainsi que la possibilité d'avoir une influence directe sur la gestion de l'éclairage.De son coté Jeff Grubb fait savoir deux choses via ses sources :- Une première « vraie » bande-annonce est déjà toute prête, mais Electronic Arts la garde au chaud pour on ne sait encore quand (Game Awards ?).- L'objectif serait un lancement fin 2022, afin de conclure ce qui pourrait potentiellement être l'une des années les plus riches en terme de sorties… hors reports (et il y en aura).