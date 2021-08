[Rumeur] Overwatch 2 pas avant 2023, au mieux

L'année dernière, Blizzard prévenait pour éviter les déçus quen'aurait aucune chance de sortir en 2021, mais les espoirs s'amenuisent un peu plus pour les plus impatients quand l'insider Metro_OW, relayé par ResetEra, fait savoir selon ses sources réputées fiables que la perspective d'un lancement en 2022 s'éloigne de plus en plus.Donc 2023 au mieux (comme?), ce qui est de plus en plus problématique aux yeux des fans quand on sait que malgré une communauté encore assez active, le premiern'a reçu aucune MAJ majeure depuis longtemps, et que Blizzard prend donc le risque de faire tomber sa série dans l'oubli avant même l'arrivée de la suite.Une suite qui on le rappelle souhaite tout de même des changements drastiques pour justifier l'absence d'une simple upgrade à l'heure des F2P qui continuent d'évoluer pendant des années, notamment par des évolutions multiples dans le système de jeu, la volonté de pousser la narration dans des missions solo/coop, et des modes PVP complètement revus, dont des inédits, ou encore le simple fait de désormais miser sur le 5V5 (au lieu du 6V6) en imposant obligatoirement 2 attaquants, 2 soigneurs et 1 tank afin de pousser l'organisation de chaque équipe.Donc rendez-vous… on ne sait quand.