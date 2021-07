Bend Studio recrute également un responsable multijoueur pour son prochain projet Bend Studio recrute également un responsable multijoueur pour son prochain projet

Décidément. Alors que Naughty Dog continue de préparer en secret son projet multi, que Guerilla travaillerait également sur un titre du genre (en dehors du prochain Horizon) et que Insomniac recrute depuis peu à ce sujet, c'est maintenant au tour de Bend Studio de rechercher un spécialiste pour tout ce qui touche à la conception/architecture du multijoueur.



Bend Studio qui aurait déjà pu avoir un pied dedans, eux qui voulaient déjà de la coop pour le premier Days Gone, et il est désormais probable que cela sera le cas pour leur prochain chantier dont on ne sait encore rien, Days Gone 2 étant officieusement annulé, et diverses révélations d'insiders ont indiqué clairement qu'on partirait vers une toute nouvelle licence.