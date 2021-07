Charts Japon : enfin un peu de neuf

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 21 au 27 juin 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.est au-dessus des 90.000 en cumulant Switch et PS4. Malgré la part du dématérialisé, ça reste en deçà du précédent épisode (120.000 à sa sortie).- Meilleur bilan pourqui démarre mieux que les épisodes 3DS et GameCube. Pas de chiffres pour les autres versions malheureusement.se contente en revanche de 30.000 unités (hors dématérialisé), ce qui pousse difficilement à croire aux débuts d'une grande saga, sauf si l'occident sauve les meubles.Du coté du hardware, la Switch reste dans ses eaux habituels et en profite pour dépasser les 3 millions sur l'année en cours, tandis que la PS5 a enfin droit à un petit réa-stock pour se remettre enfin au-dessus des 20.000. Notons quand même que loin derrière, la Xbox Series augmente ses ventes pour la troisième semaine consécutive.