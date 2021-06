Ubisoft a triplé le nombre d'employés pour Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope

Pleinement confiant après le succès critique et commercial de, Ubisoft a démultiplié les moyens sur la récemment confirmée suiteen annonçant avoir multiplié par trois les effectifs, ce qui donnerait donc environ 300 employés au charbon en comptant Ubisoft Milan en plus d'autres studios de soutien. Bien entendu, comme on fait dire aux chiffres ce qu'ils veulent, on imagine que ce quota implique des responsables marketings et des courageux qui sont sur plusieurs projets en simultané.Mais ça reste néanmoins une preuve de plus grande ambition, chose que l'on a déjà remarqué avec un système de combat complètement revu, une caméra libre et une structure aventure davantage libre pour pousser l'exploration, en plus d'autres surprises dans le système de jeu, dont le fait de pouvoir enfin composer son équipe comme on le souhaite, sans restriction.Sortie prévue pour 2022 donc autant dire qu'on a encore le temps d'en savoir plus, aussi bien dans un éventuel Nintendo Direct que dans un prochain Ubisoft Forward.