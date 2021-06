Babylon's Fall fera sans mode hors-ligne

Alors que l'on pensait avoir affaire à une pure production solo comme dans la grande tradition des jeux Platinum Games (à quelques rares exceptions),est doucement en train de cocher toutes les cases possibles pour offrir l'expérience inverse.Car après avoir appris durant l'E3 qu'on parlait en fait d'un jeu orienté vers la coopération avec un principe de jeu à suivi, un nouveau rapport japonais fait état de l'impossibilité d'y jouer hors-ligne, même si vous voulez évoluez seul dans l'univers. Pas de PVP non plus en passant, en tout cas à la sortie.Quelques bonnes nouvelles néanmoins pour les intéressés : le cross-play sera au programme entre toutes les versions (PC/PS5/PS4) et jusqu'à ordre du contraire, le suivi sera gratuit, y compris pour de nouveaux modes de jeu. Bon.Rendez-vous en 2022 pour découvrir cette nouvelle production de Square Enix qui a encore beaucoup à montrer, particulièrement du coté de l'équipement où l'on nous promet quelques surprises en dehors de ce que l'on a vu (épées, boucliers, arcs, marteaux…).