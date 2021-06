[Rumeur] Battlefield 2042 proposerait un mode dédié aux anciennes cartes de la franchise

Le reveal denous a permis d'apprendre que ce nouvel épisode proposera trois modes principaux : Guerre Totale, Zone à Risque et un dernier encore tenu secret, mais qui se dévoilera le 22 juillet prochain à l'occasion de la conférence EA Play.Il ne faut évidemment pas miser sur un retour du Battle Royale (bien que ça reste à l'esprit chez DICE) mais cette « lettre d'amour aux fans de longue date » seraient selon l'insider Tom Henderson un « Battlefield Hub », à savoir un mode où l'on retrouvera tout simplement les anciennes cartes de la franchise, adaptées au nouveau moteur et incluant les nouveautés de gameplay de 2042, avec bien entendu un principe de suivi (toutes les maps ne seront pas là Day One).A noter également que dans un soucis d'optimisation fort sympa pour les petites connexions, le Battlefield Hub pourra être téléchargé à part afin de gagner du temps (mais vous devrez évidemment posséder le jeu de base pour en profiter).Attendu pour le 22 octobre,proposera une expérience uniquement multijoueur, jusqu'à 128 sur PC/PS5/SX, et 64 sur PS4/One. Les abonnés EA Play et Game Pass Ultimate pourront y jouer une dizaine d'heures via une version d'essai dès le 15 octobre.