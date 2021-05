Kadokawa Games annonce un nouveau T-RPG Kadokawa Games annonce un nouveau T-RPG

On attend de belles choses cette semaine du coté de l'industrie japonaise (incluant des Lives sur Dragon Quest et Virtua Fighter) et sans atteindre la même popularité, Kadokawa Games viendra se poser en milieu de semaine avec une révélation complète de Relayer, une toute nouvelle licence par les créateurs de God Wars sous la forme d'un RPG tactique.



Famitsu sera en charge de dérouler le tapis rouge avec pas moins de 14 pages de screens et informations avant une diffusion officielle par communiqué qui devrait inclure le ou les supports concernés par ce nouveau titre.