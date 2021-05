Dying Light : la totale en un bundle ''Platinum'' en attendant des nouvelles du deuxième épisode

Pendant que nous en sommes encore à attendre une foutue présentation (et une date) de, Techland va débuter son année fiscale en poussant les retardataires à revenir vers le premier épisode avec unequi offrira la totale, à savoir :- Le jeu de base (logique)- L'extension « The Following »- Le mode « Bozar Horde »- Les deux nouvelles zones de quarantaine- Le jeu bonus « Hellraid »- Une giga-masse de bundles armes, skins & coL'information n'est pas encore officielle mais il n'y a aucun doute sur le sujet puisque c'est le Microsoft Store qui vient de mettre en ligne la fiche du jeu, avec d'ailleurs une sortie proche : ce jeudi 27 mai.