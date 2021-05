Final Fantasy XIV : la MAJ de contenu 5.55 arrivera en même temps que la version PlayStation 5

C'est le 25 mai, donc dans une bonne semaine, que sortira la version PlayStation 5 deavec ses bénéfices propres, dont la hausse de résolution (jusqu'à l'interface), la réduction des temps de chargement, les nouveaux trophées et les bonus typiques de la console, incluant des retours haptiques et une gestion du son 3D.Mais apprenons que c'est à cette même date que les habitués pourront aller encore un peu plus loin dans l'aventure avec la mise à disposition de la MAJ 5.55, offrant notamment la deuxième et dernière partie du chapitre « Death Unto Dawn », les quêtes finales de l'event « YoRHa », nune nouvelle zone de bataille « Hauts Plateaux de Zadnor », un assaut pour 48 joueurs (« Dalriada ») mais aussi tout un tas d'autres choses pour maintenir les joueurs qui auront largement de quoi faire tout au long de l'année :25 mai : MAJ de contenu 5.55Juillet : lancement du Festival Gold SaucerJuin/Juillet : MAJ de contenu 5.57Juillet/Août : MAJ de contenu 5.58Août : Event Feu de la Mort et Fête de la CommémorationSeptembre : Remise en avant de l'event collaboratif FFXVEt tout cela avant le grand show du 23 novembre : la sortie de l'extension