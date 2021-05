Nagoshi : la série Judgment aura droit au gameplay action, tandis que Yakuza en restera au RPG (tour par tour) Nagoshi : la série Judgment aura droit au gameplay action, tandis que Yakuza en restera au RPG (tour par tour)

Pour la première fois dans l'histoire de la Team Yakuza, une nouvelle production, le récemment annoncé Lost Judgment en l'occurrence, aura droit à un Season Pass vendu à part ou directement inclus dans l'édition Deluxe.



A l'intérieur :



- Un pack d'objets pour mieux démarrer l'aventure (dès le lancement).

- Une nouvelle salve des fameuses missions secondaires « Histoires Scolaires ».

- Une pure extension scénarisée



Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant mais on profite de l'article pour indiquer une nouvelle déclaration de Nagoshi, responsable de la série : désormais et « à jamais » (donc jusqu'à ce que les avis changent en fait), la série Judgment sera l'unique héritière du gameplay action, tandis que les Yakuza en resteront au RPG après l'introduction de ce style dans le septième épisode.