Square Enix recrute pour la franchise NieR Square Enix recrute pour la franchise NieR

Nous apprenions pas plus tard qu'hier que Yoko Taro était officiellement occupé sur un nouveau projet aux cotés de Square Enix, ayant néanmoins des allures de petit en-cas puisque l'on parle d'un titre destiné exclusivement au marché dématérialisé et qui part déjà sur un délire « difficile à vendre » propre au créateur.



Néanmoins et parallèlement à tout cela, les voyants commencent à s'afficher au vert pour la franchise NieR : Square Enix annonce via le compte Twitter de la licence une nouvelle vague de recrutement pour un chantier spécialement dédié, sans néanmoins apporter de précisions.



Mais NieR Replicant Remaster étant terminé (il sort cette semaine) et NieR Re[in]carnation se situant du coté d'un sous-traitant (Applibot), tout ne peut que laisser penser à un nouveau projet sur lequel Square Enix devrait maintenant miser davantage de billes après le succès surprise de NieR Automata et ses 5,5 millions de ventes au dernier référencement.