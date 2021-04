Jeff Grubb : l'heure n'est pas à Gears 6, et The Coalition occupé à d'autres choses Jeff Grubb : l'heure n'est pas à Gears 6, et The Coalition occupé à d'autres choses

Malgré certains démentis, cela fait des années que les rumeurs se font insistantes sur la création d'une nouvelle licence au sein du studio The Coalition, et 2021 ne va pas faire exception avec du teasing du coté du très renseigné Jeff Grubb.



Car lors de son podcast habituel, l'homme a déclaré que Gears 6 ne sera pas présenté à l'E3 2021, car les employés ont actuellement « trop de choses à faire ». D'ailleurs, on rappellera que d'autres bruits de couloirs évoquent la possibilité que The Coalition soit concerné par le chantier Perfect Dark, au moins dans sa partie multijoueur.



Reste que Gears a toutes les chances de revenir mais ce n'est pas si pressant tant le cinquième opus reste récent, d'ailleurs toujours mis à jour sur le multi en plus d'avoir accueilli en décembre dernier une extension surprise de sa campagne solo/coop.