Quantic Dream remporte son procès après l'affaire des accusations de culture toxique (2018)

Le temps passe très vite bien qu'il semble à l'arrêt depuis un moment (c'est psychologique) et cela fait donc déjà trois ans que Quantic Dream s'est pris de plein fouet une vague d'articles attestant de ce que l'on appelle la « culture toxique en entreprise » avec des accusations de comportement racistes, sexistes, misogynes, etc.Une affaire placée devant les tribunaux mais n'a néanmoins pas donné grand-chose pour les plaignants, si ce n'est le coup des photomontages bien avéré mais à la sanction minime car effectué par certains employés en dehors des heures du bureaux, et pour lequel Quantic Dream a présenté ses excuses (en plus d'une indemnisation).Pour le reste, rien, et le studio vient de publier un article pour signaler que le dernier des jugements a été rendu et que l'ensemble a été débouté après plusieurs contrôles et témoignes auprès de la CNIL ou encore de l'Inspection du travail :L'ensemble du communiqué est présent, Quantic ajoutant douter sérieusement de la véracité du statut de certains « ex employés anonymes » vu les propos contradictoires entre les différents témoignages.