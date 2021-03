Hironobu Sakaguchi estime que Fantasian pourrait être le dernier projet de sa carrière Hironobu Sakaguchi estime que Fantasian pourrait être le dernier projet de sa carrière

Âgé de 58 ans, Hironobu Sakaguchi continue de plancher sur son projet Fantasian qui aurait pu ironiquement s'appeler vraiment « Final Fantasy » dans l'esprit car cette fois, cela pourrait bien être la dernière.



Interrogé par le site VGC, l'homme a en effet déclaré qu'il se laissait un temps de réflexion le temps de déjà finir le chantier en cours (et peut-être de prendre un peu de vacances ensuite), mais qu'il garde à l'esprit que Fantasian pourrait bien être le dernier projet de sa carrière, et peut-être même de Mistwalker qu'il a fondé il y a déjà un petit moment.



Sakaguchi n'entre pas dans les détails et ne spécifie d'ailleurs pas si cette déclaration vient du risque d'un nouvel échec, ou tout simplement de son envie de raccrocher les armes après de nombreuses années passées dans le monde du JV.



Fantasian dont la première partie arrivera avant la fin du mois, puis la deuxième plus tard cette année, exclusivement sur le service Apple Arcade même si l'on se doute que comme bien souvent dans ce genre de cas, le titre pourrait ensuite sortir ailleurs.