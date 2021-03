Doom Eternal : des updates à attendre cette année

On le savait et ça a déjà été répété un paquet de fois : la seconde extension de(disponible depuis quelques jours) met fin à l'arc narratif amorcé depuis le reboot de 2016, ce qui ne met bien évidemment pas fin à la carrière du Demon Slayer, ni à la franchise… et peut-être même pas à cet épisode.Car id Software vient de signaler officiellement que l'on peut s'attendre à des updates d'ici la fin de l'année, ce qui peut concerner le multi (même si on ignore si les équipes s'attarderont longtemps sur le sujet), l'upgrade PlayStation 5 & Xbox Series toujours dans les cartons, mais aussi éventuellement du solo car on rappelle que le Season Pass se nomme « Year 1 Pass » et que l'on ne s'étonnera pas de l'annonce d'un second jet pour repartir sur une année de contenu supplémentaire.