Resident Evil : un titre pour le reboot ciné

Toujours dans le domaine du ciné/série TV, et toujours chez IGN, le site nous apprend directement de la part du réalisateur Johannes Roberts le titre définitif du reboot cinématographique de Resident Evil, et ce sera doncHormis cela, on nous confirme à nouveau que cette nouvelle adaptation reprendra les grandes lignes des deux premiers jeux de la série, d'où le casting qui part dans tous les sens, quitte à en oublier certains (où est Barry ?) et d'ailleurs, nous sommes également assurés que le manoir Spencer comme le commissariat seront présents.Reste maintenant à savoir comme autant d'éléments vont être imbriquer dans un seul et même film, chose que nous découvrirons le 3 septembre (date US du moins).