GTA Online : un joueur crée son propre patch pour réduire de 70% les temps de chargement

Il y a ceux qui râlent, et il y a ceux qui décident de mettre la main à la patte pour résoudre eux-mêmes un problème. Quand c'est possible. Et c'est pour cela que le programmeur indépendant « t0st », gros fan dequi en avait ras le bol des temps de chargement interminables à chaque lancement d'une partie, a décidé de fouiller dans le code source du jeu pour comprendre pourquoi l'impatient devait attendre autant de temps.Undétaille la procédure mais dans les grandes lignes, le problème qui sévit depuis de nombreuses années se trouve dans la vérification durant le temps de chargement de la totalité des items disponibles dans le jeu (et il y en a une giga-masse comme vous pouvez l'imaginer), chose qui pouvait être soigneusement optimisée, et il l'a d'ailleurs fait en créant son propre patch.Résultat, une réduction de 70 % du loading (on passe de plus de 6 minutes à moins de 2 minutes), ce qui a poussé l'équipe de Rockstar à approuver ce patch qui deviendra finalement officiel pour tous d'ici peu. Le programmeur est du coup récompensé de la même manière que ceux qui luttent contre les failles de sécurité : 10.000$ en poche. Ça ne se refuse pas.