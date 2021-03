Incendie OVH : 25 des serveurs européens de Rust sont partis en fumée

Le jeu de survieétait actuellement dans une période de bonnes nouvelles entre l'énorme boost de popularité depuis le début d'année (merci les influenceurs Twitch) pendant que, on l'a évoqué ce matin, Double Eleven faisait lui savoir que les choses progressaient bien pour les versions PS4/One avec une bêta fermée actuellement en cours et une sortie prévue pour le printemps.Malgré tout, Facepunch vient de se prendre un sacré coup dans la tronche (sans mauvais jeu de mot) avec un incendie majeur dans les bâtiments OVH (Strasbourg), ayant détruit totalement 25 des serveurs européens même s'il n'y a heureusement aucun blessé ou pire à déplorer. L'arrivée rapide des pompiers n'a pas suffi à contenir les flammes qui ont ravagé une partie du bâtiment et si Facepunch compte naturellement remplacer les serveurs touchés, il n'y a plus rien à faire pour les anciens, et toutes les données stockées (et donc une masse de sauvegardes) sont perdues à jamais.