Allemagne : les lootboxes dans le collimateur

Chez Electronic Arts, ça doit quand même se dire en interne que ça commence à sacrément sentir mauvais pour l'avenir des lootboxes, véritable fontaine financière pour l'éditeur via le mode Ultimate Team de la franchise FIFA. Que ce système soit déjà interdit en Belgique et aux Pays-Bas (ces deux pays bénéficient de leurs propres versions), ça ne devait pas vraiment faire tiquer EA mais quand le Royaume-Uni ouvre une enquête sur le sujet, c'est déjà plus compliqué vu qu'il s'agit d'un des trois plus gros marchés pour la série précitée.



Mais alors que la France est pour l'heure silencieuse, c'est maintenant l'Allemagne (autre poids « très » lourd comme vous pouvez vous en douter) qui va potentiellement siffler la fin de la récré : le gouvernement vient de mettre en place une réforme sur la protection de la jeunesse, incluant l'interdiction pour les mineurs de pratiquer toutes formes de jeu d'argent et de hasard (dont les lootboxes forcément) et si la loi doit encore être validée par la deuxième chambre locale, son approbation aurait des conséquences directes pour Electronic Arts et tout autre éditeur qui s'adonne encore à la pratique : FIFA 22 par exemple se retrouverait dénué de lootboxes outre-Rhin… ou tout simplement se prendre un gros « PEGI 18 » sur la jaquette avec tout ce qui va avec (pubs interdites à la TV, restrictions coté ventes, etc).