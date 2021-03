The Division 2 entre en phase recyclage avant du pleinement neuf en fin d'année

On va encore parler suivi à défaut d'annonces avec cette foisqui n'a pas encore envie de raccrocher les gants et qui va en reprendre pour une année de plus, même si le but premier sera de satisfaire les retardataires : les saisons de 2021 seront en fait un recyclage des premières. Voilà.Pour autant, il y a quand même du travail derrière puisqu'il y aura du pleinement neuf, dont un tout nouveau mode de jeu et « une nouvelle façon de faire progresser votre agent », bien que tout cela ne devrait arriver que tardivement, la mise en place du chantier étant encore assez récente. On comprend également par-là que le but est de faire perdurer cet épisode le plus longtemps possible plutôt que de lâcher un, Ubisoft ayant publiquement avoué (après le relatif flop de) que c'était une erreur de sortir trop rapidement des suites de jeu à service si c'était au final pour proposer plus ou moins la même expérience. Et c'est pas faux.Notons que le contenu inédit sera majoritairement chapeauté par Ubisoft Massive, eux qui sont déjà bien occupé sur une adaptation de la franchisequi se fait attendre depuis quatre ans, sachant que ce jeu arrivera dans tous les cas avant le nouveau