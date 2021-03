Retour sur le concept de Deathloop en vidéo

Après quelques flops à son actif pour des titres pourtant considérés comme des réussites sur le plan critique, Arkane n'en finit plus de remettre en avant sonet a tenu à proposer une nouvelle vidéo explicative sur le concept très particulier de ce FPS très rogue-like dans l'esprit.Le principe est pourtant simple pour ceux qui ont déjà suivi l'affaire : vous incarnez Colt, se réveillant sur l'île de Blackreef, coincée dans une boucle temporelle. Le seul moyen de vous en sortir sera d'assassiner 8 cibles en une seule journée, dont l'une qui vous chasse également et qui peut être incarnée par un autre joueur pour pimenter les choses, ce qui sera impossible au préalable face à votre méconnaissance des lieux et des mécaniques.Ce n'est donc qu'à force de mourir et de gagner en compétences et armes, mais aussi en comprenant les routines quotidiennes de chacune de vos cibles, que vous pourrez lentement mais sûrement votre plan qui se déroulera peut-être sans accroc.A découvrir le 21 mai sur PC et PlayStation 5, puis au moins un an plus tard sur Xbox Series (probablement directement dans le Game Pass).