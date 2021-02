Henry Cavill nous tease un ''projet secret'', probablement en rapport avec Mass Effect

Aussi bien connu pour son rôle de Superman dans le DCU que pour celui de Geralt de Riv dans la série Netflix, Henry Cavill a posté une photo sur son compte Instagram, évoquant un « projet secret » et prenant bien soin de laisser un flou sur le texte qui nous intéresse… sauf qu'il existe des programmes capables de décrypter ça.Et comme le rapporte Shinobi602 qu'on ne présente plus, a été rapporté la présence de mots comme « Cerberus », « Reaper », « Geth » et « Tali'Zorah », ce qui nous renvoie directement à la franchise, et donc les questions qui vont avec.Car sauf surprise, aucun nouveau doublage ne se trouvera dans(et même si c'était le cas, cette phase aurait été bouclée depuis longtemps), et il serait étrange que l'homme tient entre ses mains un aperçu de son travail pour le prochain épisode qui arrivera probablement dans très longtemps.Certains pensent alors à une possible adaptation en série TV (ou en film), ce qui serait presque une habitude aujourd'hui dans l'industrie.