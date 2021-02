Drew Murray : de Insomniac Games à The Initiative... pour finalement revenir chez Insomniac Drew Murray : de Insomniac Games à The Initiative... pour finalement revenir chez Insomniac

Drew Murray était l'un des piliers d'Insomniac Games, notamment directeur de projet sur des licences « hors Ratchet » comme Resistance et Sunset Overdrive, avant de faire ses valises pour rejoindre Microsoft et son nouveau studio The Initiative en 2015 pour aider à la mise en place d'une équipe et le lancement du chantier de Perfect Dark, dont l'existence a été officialisée il y a deux mois.



Mais il y a quelques jours, l'homme annonçait son départ pour des raisons personnelles mais non secrètes puisque l'homme avouait publiquement vouloir se recentrer sur sa vie familiale après une dépression liée au décès de son frère.



Et visiblement, ça commence à aller mieux puisqu'il a retrouvé un job de concepteur principal… chez Insomniac Games. Décidément.