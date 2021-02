E3 2021 : vers un probable event numérique E3 2021 : vers un probable event numérique

Annulé en 2020 pour des raisons que l'on connaît tous, l'E3 avait promis de revenir cette année sous quelle que forme que ce soit et il semble, vu la pandémie toujours en cours, que la solution soit déjà toute trouvée : le site VGC rapporte que plusieurs éditeurs ont reçu des documents de l'ESA attestant d'un format numérique pour un event qui se tiendrait donc du 15 au 17 juin.



Le programme serait lus concrètement fait de plusieurs sessions de présentation (2h à chaque fois), des remises de prix, un pré-show le 14 juin et des avant-premières spéciales dès la semaine précédente pour faire monter la sauce. Concernant les démos pour la presse, la solution sélectionnée passerait par le cloud-gaming, ce qui n'est pas toujours pratique mais il faut faire avec cette dure époque.



Dans tous les cas, rien n'est fait car il faudra surtout voir si les éditeurs et constructeurs répondent à cet appel de la dernière chance, eux qui s'en sont majoritairement très bien sortis l'année dernière.



Coïncidence d'ailleurs : le « Summer Game Fest » de Geoff Keighley a réactivé son compte Twitter...