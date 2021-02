343 Industries recherche un producteur pour un ''nouveau projet Halo'' (spin-off ?) 343 Industries recherche un producteur pour un ''nouveau projet Halo'' (spin-off ?)

500 employés composent les équipes de 343 Industries et tous sont censés essentiellement sur le polish de Halo Infinite prévu en fin d'année, du moins officiellement car autre chose pourrait se préparer en coulisses.



Une nouvelle offre d'emploi vient en effet attester que le studio recherche un producteur spécialisé AAA pour un « nouveau projet Halo », sans autres précisions pour le moment. Alors la logique industrielle pousserait habituellement à dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre le lancement de Halo Infinite pour que le chantier de sa suite soit mis en place, mais devant la volonté affichée de 343i de faire de cet épisode un titre à long suivi aussi bien pour la campagne que le multi (de toute façon amené à perdurer vu son statut de F2P), on peut légitimement se demander si ce « nouveau projet » ne serait pas un spin-off, et pourquoi pas quelque chose d'un tout autre genre après le STR (Halo Wars) et le twin-stick shooter (Halo Spartan Assault).