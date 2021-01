Quelques petites infos pour Halo Infinite

Comme attendu, 343 Industries a tenu son premier rapport de l'année sur(il y en aura un à chaque fin de mois, en dehors des grosses présentations attendues quand Microsoft le souhaitera) et comme prévu, on ne repart pas avec grand-chose pour débuter l'année.Dans les grandes lignes, c'est ce que l'on nomme la « Team Sandbox » qui s'est exprimé, donc celle en charge de la création de tout ce qui touche à l'équipement et aux mécaniques principales de gameplay, et qui souhaite maintenir les fondamentaux de la franchise, à savoir cet équilibre particulier entre les différents types d'armes, les capacités des opposants (avec ou sans bouclier) et le besoin d'avoir un sentiment de puissance face à une horde, même en jouant en solo.On repartira avec quelques visuels du matos ci-dessous et un nouvel artwork, ainsi que quelques miettes d'informations que voici :- L'équilibrage ne sera pas le même entre le solo et le multi, particulièrement dans la fréquence d'utilisation de certaines capacités comme de Drop Wall vu dans la première démo.- Également aperçu dans la démo, le Bulldog est donc une nouvelle arme façon fusil à pompe (à charge rapide) ayant pour but de mieux représenter ce type d'arme un peu délaissé dans la franchise.- La version PC est développée en parallèle et véritablement pensé pour un gameplay propre au clavier-souris.- Le titre proposera de toutes nouvelles pièces d'équipement liées à la physique, ainsi qu'un véhicule totalement inédit.- Il reste bien des possibilités du grappin à dévoiler, notamment pour l'attaque.- Comme on le savait déjà, Halo Infinite disposera d'un gros suivi, et nous verrons parmi les nombreuses MAJ de nouvelles armes et véhicules.C'est tout pour l'instant, et l'équipe nous donne rendez-vous fin février pour un nouveau rapport qui sera cette fois consacré au terrain de jeu, donc le « Halo Zêta ».