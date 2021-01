EA ouvre un studio pour la franchise Skate

Electronic Arts nous avait promis au printemps dernier quesera bien une réalité, juste qu'il faudra se montrer assez patient, et apprenez que les choses se mettent en place avec l'ouverture d'un studio spécialement dédié à la franchise, coté Vancouver et nommé « Full Circle ».Niveau organigramme, sachez qu'on y retrouvera Daniel McCulloch (ancien boss du Xbox Live, et crédité en production sur Forza Motorsport) mais également Deran Chun et Chris Parry, ces deux derniers ayant participé à la création de la franchise et le développement des trois premiers jeux.Un miracle pour les fans quoi qu'il arrive, qui sans non plus trop d'espoir (10 ans après) ont tenté de pousser l'éditeur avec le hashtag #skate4, avec succès visiblement même si l'on se doute que EA avait remarqué depuis quelques temps un certain retour de la discipline dans le game (Sessions, Tony Hawk…).