Tomb Raider : la suite confirmée... sur Netflix Tomb Raider : la suite confirmée... sur Netflix

Vous vouliez une suite pour la trilogie reboot de Tomb Raider, histoire de savoir ce que devient miss Lara Croft après les événements de Shadow of the Tomb Raider ?



Hé bien sachez que votre appel a été entendu, mais probablement pas chez la bonne boîte : le développement d'une suite scénaristique est en effet officialisé, mais par Netflix, et sous la forme d'un anime (via la boîte Legendary).



Vous savez tout, et reste à patienter pour voir la tronche de cette énième adaptation sur la plate-forme VOD qui joue autant de l'animation (Castlevania, Dragon's Dogma, Cyberpunk…) que du Live (The Witcher, en simple exemple).