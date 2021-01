Project 007 : IO Interactive a dû batailler deux ans pour obtenir les droits Project 007 : IO Interactive a dû batailler deux ans pour obtenir les droits

Déjà pas peu fier du lancement récent de Hitman 3, IO Interactive peut maintenant s'attaquer sérieusement à son Project 007, adaptation de l'univers de James Bond dont le directeur Hakan Abrak revient sur l'annonce… avec également quelques notes d'intention :



- La disparition de 007 dans l'espace JV depuis des années vient du fait que toute adaptation doit passer par l'aval par la famille Broccoli, détentrice avec MGM de tous les droits via EON Productions.

- Pendant presque deux décennies, les responsables ont refusé quasiment toute nouvelle adaptation face à de précédents résultats jugés généralement « indignes » et avec un trop plein de « violence gratuite ».

- Autant dire que IO Interactive a dû sérieusement se battre (pendant deux ans !) et donner sa vision de l'univers pour enfin obtenir la précieuse validation que beaucoup doivent jalouser.



- On sait que le titre sera donc une adaptation inédite qui ne reposera sur aucun des films.

- D'ailleurs, aucun acteur des différents films (pas même Craig) ne donnera son visage au nouveau Bond.

- De manière globale, IO a donc reçu carte blanche pour adapter l'univers à sa sauce.

- L'accord a permis de sérieusement augmenter les ressources d'IO, qui compte doubler ses effectifs les années avançant pour passer de 200 à 400 employés.



Dernière info (potentielle) lâchée par Hakan Abrak : « Nous allons proposer une histoire complètement inédite, et vous pouvez facilement imaginer que tout cela pourrait mener à une trilogie. »