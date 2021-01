F.Yasuda : aucun plan pour le retour de Ninja Gaiden F.Yasuda : aucun plan pour le retour de Ninja Gaiden

Les développeurs le souhaitaient, l'actuel directeur de la série également (Fumihiko Yasuda), mais peut-être parce que ce dernier est trop occupé par autre chose ou tout simplement parce qu'un retour n'a pas reçu l'aval de Koei Tecmo, sachez officiellement que non, la Team Ninja n'a toujours aucun nouveau Ninja Gaiden dans les cartons. Voilà.



Yasuda est néanmoins conscient de l'attente des fans et qu'il y aura éventuellement des idées à piocher dans d'autres jeux récents comme Sekiro : Shadows Die Twice (c'est lui qui en parle) mais vous pouvez circuler pour le moment, hormis pour une info : selon lui et contrairement à NiOh, si la série doit un jour revenir, elle sortira également sur support(s) Xbox par rapport à la « longue histoire » qu'entretient Microsoft avec la franchise.