A Way Out approche des 3,5 millions de ventes

C'était déjà considéré comme l'actuel plus gros succès du catalogue « EA Originals » et ça l'est encore plus aujourd'hui : Josef Fares nous apprend via IGN que sonest proche des 3,5 millions de ventes, signifiant donc par son aspect coop (et la possibilité d'inviter un ami gratuitement en ligne) qu'au moins 7 millions de personnes ont joué à cette grande évasion. Pas mal pour un jeu dontcomme le confie le réalisateur.L'avenir du studio Hazelight est désormais tourné versqui arrivera le 26 mars 2021 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), Fares jouant la transparence en indiquant que si le titre sera forcément plus joli sur les nouvelles machines, il ne faudra pas s'attendre à davantage, l'équipe ayant reçu les kits très tardivement.