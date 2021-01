PS Store : le top des meilleures ventes de 2020 sur PS5, PS4 et PSVR (Europe & USA-Canada) PS Store : le top des meilleures ventes de 2020 sur PS5, PS4 et PSVR (Europe & USA-Canada)

C'est via le PlayStation Blog que Sony nous publie la liste des jeux les plus vendus de l'année 2020 sur le PlayStation Store aussi bien en Europe que dans les territoires nord-américains (USA + Canada), et ce pour une répartition en trois catégories : la jeune PlayStation 5, la PlayStation 4 mais aussi le PlayStation VR.



On y remarqueront donc, en dehors des habitués (Call of, FIFA, GTA…), que Demon's Souls brille aussi bien à l'est qu'à l'ouest de l'Atlantique, que Immortals Fenyx Rising a fait son trou sur PS5 et que de l'autre coté de l'océan, Sackboy Adventure a réussi à faire une petite percée tandis que Ghost of Tsushima s'est davantage imposé que The Last of Us : Part II.



Enfin, on tient à signaler la présence dans les deux territoires de l'excellent Astro Bot : Rescue Mission coté VR, bien aidé par les promotions, et tout simplement parce qu'il le mérite pleinement.