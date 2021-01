Une version physique (LRG) pour Scott Pilgrim contre le monde, mais aussi sur Xbox One Une version physique (LRG) pour Scott Pilgrim contre le monde, mais aussi sur Xbox One

Alors que le titre d'Ubisoft sortira la semaine prochaine sur les différents supports (le 14 janvier précisément), c'est Limited Run Games qui prendra en charge l'édition d'une version physique pour la « Complete Edition » de Scott Pilgrim contre le reste du monde, avec ouverture des précommandes le 15 janvier, pour une opération qui durera six semaines.



Au programme, et comme vous pouvez le voir avec les visuels ci-dessous, une version standard (34,99$), une Classic (54,99$) et enfin l'habituel big collector (139,99$) pour les gros fans.



Mais cette information est accompagnée d'une autre nouvelle qui a son importance : Limited Run Games déclare qu'une version boîte est également prévue pour plus tard sur Xbox One, confirmant à demi-mots que les restrictions de Microsoft sur le sujet semblent avoir été adoucies (le besoin de produire un nombre minimum de boîte pour être approuvé) à un détail près : quoi qu'il arrive, cela ne concernera que des titres actuels comme issus du programme id@Xbox. De fait, inutile d'espérer voir de vieilles perles XLA débouler en boîte. Ou en tout cas pas pour le moment.